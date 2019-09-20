СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-20T13:27:04+03:00

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Маленькие дети едва не погибли в горящей квартире в Вязьме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Увидев пламя, мама выставила малышей на подоконник, откуда из забрали соседи.

ЧП произошло около 24.00 20 сентября на улице Юбилейная Вязьмы. По словам сотрудников пресс-службы, когда все спали, загорелась одна из комнат в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже 5-этажного жилого дома.

- Прибывшие огнеборцы по лестнице эвакуировали трех жильцов вышерасположенной квартиры. Хозяйке жилья самой удалось покинуть помещение, - сообщили в МЧС. – С пламенем удалось справить оперативно. В результате случившегося, комната размером 3х3м выгорела полностью, квартира закопчена продуктами горения по всей площади. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее в столице региона из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек. Пожар произошел в квартире многоэтажки на улице Нахимова.

ИСТОЧНИК KP.RU