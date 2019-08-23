В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек
В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пожар произошел в квартире многоэтажки на улице Нахимова в начале второго ночи.
По словам сотрудников пресс-службы, к моменту прибытия расчетов клубы дыма шли из квартиры на втором этаже. Одно звено огнеборцев приступили к эвакуации людей, другое поспешило в горящую квартиру.
- Благодаря оперативности пожарных и их слаженной работе распространение огня удалось избежать. В квартире, где произошел пожар, находилась 49-летняя женщина. Ее с сильными ожогами и отравлением доставили в больницу, - сообщили в МЧС.
Больше в огне никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается специалистами.
Ранее мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU