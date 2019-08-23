2019-08-23T09:27:26+03:00
Происшествия

В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек

Пожар произошел в квартире многоэтажки на улице Нихимова
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске из горящего дома спасли женщину и эвакуировали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пожар произошел в квартире многоэтажки на улице Нахимова в начале второго ночи.

По словам сотрудников пресс-службы, к моменту прибытия расчетов клубы дыма шли из квартиры на втором этаже. Одно звено огнеборцев приступили к эвакуации людей, другое поспешило в горящую квартиру.

- Благодаря оперативности пожарных и их слаженной работе распространение огня удалось избежать. В квартире, где произошел пожар, находилась 49-летняя женщина. Ее с сильными ожогами и отравлением доставили в больницу, - сообщили в МЧС.

Больше в огне никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается специалистами.

Ранее мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сафоново задержали мужчину, пристававшего к ребенку
В Смоленске сбежал 4-летний мальчик
В Смоленске ДТП перекрыло движение трамваев на Киселевку
Глава Смоленска призвал глав администраций навести порядок с вывозом мусора
Поиски пропавшей девочки-подростка завершены в Смоленске
В Смоленске заложили «Аллею добра»
В 14 домах Смоленска отключат горячую воду
В Смоленске ищут пропавшую 15-летнюю девочку
По факту смертельного ДТП под Смоленском возбуждено уголовное дело
Вандалы уничтожили турстоянку в Смоленском Поозерье
Смолянин расстрелял и закопал партнера по бизнесу
Двое молодых смолян пойдут под суд за граффити на поездах
670 детей отдохнули в оздоровительном лагере для железнодорожников под Смоленском
В Смоленске рой насекомых атаковал жителей микрорайона
В Смоленске завершили ремонт 7 улиц
В Смоленске СОБР провел спецоперацию по задержанию
В Смоленске изготовили оборудование для новейшего беспилотника Минобороны
В Смоленске отреставрируют Громовую башню крепостной стены
«Доброхоты» преобразили «Катюшин берег» в Смоленской области
Полицейские проверят информацию о педофиле в Сафонове
На въезде в Смоленск произошло смертельное ДТП с автобусом
В Смоленске накажут подрядчиков за срыв сроков ремонта дворов
В Смоленске 14-летний велосипедист попал под колеса машины