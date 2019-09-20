2019-09-20T15:48:34+03:00
Общество

В Смоленске обновлен сервис «Уплата налогов и пошлин»

Теперь типы налогов и сборов в нем сгруппированы под конкретные категории налогоплательщиков
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ФОТО: ФНС России по Смоленской области.ФОТО: ФНС России по Смоленской области.
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ФНС России усовершенствовала сервис «Уплата налогов и пошлин», сообщает пресс-служба ведомства. Теперь типы налогов и сборов в нем сгруппированы под конкретные категории налогоплательщиков.

Так, сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Они могут сформировать расчетный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину и др.

Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь могут уплатить налоги картой иностранного банка, находясь за пределами Российской Федерации. Это можно сделать в разделе «Уплата налогов картой иностранного банка».

С начала года возможностями сервиса воспользовались более 5 млн граждан. Его обновленная версия поможет плательщикам быстро и правильно заполнять расчетные документы и своевременно исполнять обязанность по уплате налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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