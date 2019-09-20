Отопительный сезон-2019/2020 в Смоленске начнется до 1 октября

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-20T16:27:21+03:00

Тепло в квартирах обещают на неделю раньше, чем годом ранее

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Отопительный сезон в Смоленске начнется до 1 октября, сообщают представители городской администрации. Таким образом, тепло придет в квартиры на неделю раньше, чем годом ранее. В 2018 году старт был дан 1 октября. Сначала ресурс подали в больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения, а затем - в жилые дома.

- В настоящее время теплоснабжающие и коммунальные предприятия города завершают подготовку к работе в осенне-зимний период. Сразу же по окончании плановых ремонтов теплосетей, предположительная дата которых 25 сентября, будет официально дан старт отопительному сезону 2019-2020 годов, - прокомментировали сотрудники администрации.

Также отмечается, что соответствующий проект распоряжения уже разработан и по завершению всех работ на сетях будет подан главе города Андрею Борисову на подпись.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области. Прохладная погода с вероятностью выпадения снега сохранится до следующей недели. В предстоящие выходные ночью ожидается до «минус» 3, днем - от 5 до 10 градусов со знаком «плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU