2019-09-20T16:27:21+03:00
Общество

Отопительный сезон-2019/2020 в Смоленске начнется до 1 октября

Тепло в квартирах обещают на неделю раньше, чем годом ранее
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Отопительный сезон в Смоленске начнется до 1 октября, сообщают представители городской администрации. Таким образом, тепло придет в квартиры на неделю раньше, чем годом ранее. В 2018 году старт был дан 1 октября. Сначала ресурс подали в больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения, а затем - в жилые дома.

- В настоящее время теплоснабжающие и коммунальные предприятия города завершают подготовку к работе в осенне-зимний период. Сразу же по окончании плановых ремонтов теплосетей, предположительная дата которых 25 сентября, будет официально дан старт отопительному сезону 2019-2020 годов, - прокомментировали сотрудники администрации.

Также отмечается, что соответствующий проект распоряжения уже разработан и по завершению всех работ на сетях будет подан главе города Андрею Борисову на подпись.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области. Прохладная погода с вероятностью выпадения снега сохранится до следующей недели. В предстоящие выходные ночью ожидается до «минус» 3, днем - от 5 до 10 градусов со знаком «плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске
В Смоленске обновлен сервис «Уплата налогов и пошлин»
Маленькие дети едва не погибли в горящей квартире в Вязьме
Незаконно установленный ларек с колбасой снесут в Смоленске
Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя
Две машины горели ночью в Смоленске
Два лося, кабан и медведь попали под колеса машин в Смоленской области
Средневековое кладбище нашли археологи у крепостной стены в Смоленске
В Смоленске пройдет акция «Ночь искусств»
В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП
В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца»
В Смоленске новые деревья высадили на улице 25 Сентября
МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области