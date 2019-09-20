СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-20T17:12:24+03:00

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Вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Местные жители пытаются вернуть привычную тропинку, ведущую к скверу. Для этого кто-то выкупал несколько недавно высаженных кустов и оставил их на зеленой зоне.

- Ни в коем случае не поддерживаю тех, кто выкопал кустарник. Но и головой надо думать, когда убирают кучу народных троп. Там теперь полноценный забор поставили, но с ним народ тоже будет биться. Зачем вы создаёте агрессию на пустом месте - не ясно, - написал активист из Смоленска Евгений Пленкин.

Напомним, сквер на Ломоносова благоустроили в 2019 году. На центральной аллее появились дорожки из брусчатки, установлено больше лавочек и разбит цветник. Сразу же после открытия местные жители выразили признательность властям за работу и высказали предположение, что красота сохранится ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU