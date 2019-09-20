2019-09-20T17:12:24+03:00
Общество

Вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске

Местные жители пытаются вернуть привычную тропинку, ведущую к скверу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. Местные жители пытаются вернуть привычную тропинку, ведущую к скверу. Для этого кто-то выкупал несколько недавно высаженных кустов и оставил их на зеленой зоне.

- Ни в коем случае не поддерживаю тех, кто выкопал кустарник. Но и головой надо думать, когда убирают кучу народных троп. Там теперь полноценный забор поставили, но с ним народ тоже будет биться. Зачем вы создаёте агрессию на пустом месте - не ясно, - написал активист из Смоленска Евгений Пленкин.

Напомним, сквер на Ломоносова благоустроили в 2019 году. На центральной аллее появились дорожки из брусчатки, установлено больше лавочек и разбит цветник. Сразу же после открытия местные жители выразили признательность властям за работу и высказали предположение, что красота сохранится ненадолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отопительный сезон-2019/2020 в Смоленске начнется до 1 октября
В Смоленске обновлен сервис «Уплата налогов и пошлин»
Маленькие дети едва не погибли в горящей квартире в Вязьме
Незаконно установленный ларек с колбасой снесут в Смоленске
Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя
Две машины горели ночью в Смоленске
Два лося, кабан и медведь попали под колеса машин в Смоленской области
Средневековое кладбище нашли археологи у крепостной стены в Смоленске
В Смоленске пройдет акция «Ночь искусств»
В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП
В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца»
В Смоленске новые деревья высадили на улице 25 Сентября
МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области