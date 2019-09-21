2019-09-21T11:43:45+03:00
Происшествия

В Смоленске ночью сгорели три машины

Специалисты уверены: автомобили вспыхнули не сами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске ночью сгорели три машины - AUDI A3, Ford Focus и Renault Symbol, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около трех часов ночи 21 сентября на улице Маршала Соколовского.

Прибывшие расчеты оперативно потушили огонь. Однако стихия успела причинить машинам значительные повреждения. Больше всего досталось AUDI (2016 года выпуска): транспортное средство полностью уничтожено, у Ford Focus (2009 года выпуска) повреждена передняя часть машины и двигатель, а у Renault Symbol (2008 года выпуска) – вся задняя часть.

Специалисты считают, что машины загорелись не сами. Детали предстоит выяснить полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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