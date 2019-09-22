В Смоленске отметили День города
В Смоленске отметили День города, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Днем 21 сентября в областном центре прошли народные гулянья. Для горожан приготовили массу мероприятий: на нескольких площадках в центре города прошли концерты с участием художественных коллективов, а любители творчества могли принять участие в мастер-классах, конкурсах, викторинах и акциях, например, отправить красивую открытку с видом Смоленска близкому человеку или приобрести на ярмарке изделие, созданное местными мастерами.
Завершился праздник красочным файер-шоу и фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU