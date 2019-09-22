СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-22T13:33:16+03:00

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В Смоленске отметили День города, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Днем 21 сентября в областном центре прошли народные гулянья. Для горожан приготовили массу мероприятий: на нескольких площадках в центре города прошли концерты с участием художественных коллективов, а любители творчества могли принять участие в мастер-классах, конкурсах, викторинах и акциях, например, отправить красивую открытку с видом Смоленска близкому человеку или приобрести на ярмарке изделие, созданное местными мастерами.

Завершился праздник красочным файер-шоу и фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU