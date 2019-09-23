Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября
Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Соответствующее постановление накануне подписал глава города Андрей Борисов.
Со среды тепло начнут подавать в образовательные учреждения и больницы, следом потеплеют батареи и в многоквартирных домах.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что отопительный сезон-2019/2020 в Смоленске начнется до 1 октября. Тепло в квартирах обещают на неделю раньше, чем годом ранее.
Между тем, сотрудники МЧС просят жителей региона быть внимательными при обращении с электроприборами, без которых в межсезонье сложно обойтись.
ИСТОЧНИК KP.RU