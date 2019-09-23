СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-23T11:28:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Соответствующее постановление накануне подписал глава города Андрей Борисов.

Со среды тепло начнут подавать в образовательные учреждения и больницы, следом потеплеют батареи и в многоквартирных домах.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что отопительный сезон-2019/2020 в Смоленске начнется до 1 октября. Тепло в квартирах обещают на неделю раньше, чем годом ранее.

Между тем, сотрудники МЧС просят жителей региона быть внимательными при обращении с электроприборами, без которых в межсезонье сложно обойтись.

ИСТОЧНИК KP.RU