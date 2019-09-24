СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-24T13:25:38+03:00

Поставщик меняет банк, через который раньше проходила оплата коммунальной услуги

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Смоляне смогут оплатить квитанцию за тепло без комиссии: с 1 октября поставщик меняет банк, через который раньше проходила оплата коммунальной услуги. Об изменениях в оплате квитанций сообщил филиал ПАО «Квадра».

В пресс-службе компании обращают внимание, что заплатить за услугу без комиссии можно через личный кабинет на сайте компании или в отделении АО «Газэнергобанк». Если квитанция приходит от СМУП «ВЦ ЖКХ» - в кассах центра.

Напомним, 25 сентября стартует отопительный сезон в столице региона. Квитанции на оплату отопления будут приходить в первых числах октября.

ИСТОЧНИК KP.RU