СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-24T14:41:36+03:00

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Трамвайный путь на улице Шевченко в Смоленске обновят до конца года, сообщает паблик «Островский в эфире» ВКонтакте. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора и главы города по областному центру. Алексей Островский осмотрел участок, который пересекается с улицей Попова, и поручил Андрею Борисову найти средства, чтобы привести его в порядок.

Решено до конца года заменить 900 метров наиболее худшей части пути, а в следующем закончить улицу до конца. Власти отмечают, что трамвайным участком от Шевченко до Попова не занимались около 40 лет.

Ранее на проспекте Гагарина начались работы по ремонту тротуара. В настоящее время часть асфальта уже снята. Работы ведутся напротив ТЦ «Гамаюн».

ИСТОЧНИК KP.RU