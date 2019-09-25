Памятник воинам-железнодорожникам открыли в Смоленске

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-25T14:12:33+03:00

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В Смоленске прошло торжественное открытие памятника воинам-железнодорожникам, сообщает пресс-служба обладминистрации. Монумент установили у входа в железнодорожный вокзал. Он посвящен воинам 1-й, 6-й и 26-й отдельных железнодорожных бригад, которые в начале войны перекрыли противнику путь, а уже в 43-м, когда возникла необходимость скорейшего восстановления сообщения, построили новые рельсы взамен разрушенных участков. Тем самым были восстановлены крупные транспортные узлы – Смоленск Сортировочный, Смоленск Центральный, Красный бор, Колодня, Гнездово.

Ранее в Смоленске был открыт памятник-паровоз. Новая достопримечательность появилась в Сквере Памяти железнодорожников в октябре 2018 года.

Паровоз Л-3127 – символ единения ратной и трудовой славы железнодорожников. Открытие памятника – дань памяти многим поколениям тружеников стальных магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU