2019-09-25T14:12:33+03:00
Общество

Памятник воинам-железнодорожникам открыли в Смоленске

Новый монумент появился у входа в железнодорожный вокзал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске прошло торжественное открытие памятника воинам-железнодорожникам, сообщает пресс-служба обладминистрации. Монумент установили у входа в железнодорожный вокзал. Он посвящен воинам 1-й, 6-й и 26-й отдельных железнодорожных бригад, которые в начале войны перекрыли противнику путь, а уже в 43-м, когда возникла необходимость скорейшего восстановления сообщения, построили новые рельсы взамен разрушенных участков. Тем самым были восстановлены крупные транспортные узлы – Смоленск Сортировочный, Смоленск Центральный, Красный бор, Колодня, Гнездово.

Ранее в Смоленске был открыт памятник-паровоз. Новая достопримечательность появилась в Сквере Памяти железнодорожников в октябре 2018 года.

Паровоз Л-3127 – символ единения ратной и трудовой славы железнодорожников. Открытие памятника – дань памяти многим поколениям тружеников стальных магистралей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоляне нашли учебник по русскому языку с опечатками
Отопительный сезон начался в Смоленске
Почтовое отделение сгорело в Смоленской области
Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области
Несколько ДТП привели в пробке на Медгородске в Смоленске
Детский сад в Смоленском районе построят раньше срока
В Смоленске появилась новая аллея
В Смоленске ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосетей
Празднование Дня города в Смоленске хотят перенести на весну или лето
Трамвайные пути обновят на улице Шевченко в Смоленске до конца года
Смоляне смогут оплатить квитанцию за тепло без комиссии
Под Смоленском бойцовская собака напала на ребенка
В Смоленске около 50 домов останутся без горячей воды
В Смоленске прошел открытый урок по безопасности для учащихся начальных классов
Памятный знак установили в селе Ярцева
В смоленском парке «Соловьиная роща» устанавливают велопарковки
Поиски пропавшего рыбака в Смоленской области закончились трагически
Более 30 домов в Смоленске могут остаться без горячей воды на 5 дней
Тротуар заменят на улице проспект Гагарина в Смоленске
В Смоленске власти решили снести незаконные парковки во дворах
В Смоленской области сотрудникам МУПа задолжали более 40 тысяч рублей
В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня
Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября
Полиция опровергла сообщение о жестоком убийстве в Сафонове
В Смоленске бетонные блоки высыпались на дорогу и создали пробку
В Смоленске подземный переход снова разрисовали
В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше завода лису