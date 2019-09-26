В Смоленске снова горели три иномарки
В Смоленске снова горели три иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в ночь на четверг, 26 сентября, на улице Карбышева.
На сигнал о пожаре выезжали две автоцистерны 3-й и 72-й пожарных частей и 6 огнеборцев.
- Горели «Опель», «Ниссан» и «Дэу», - сообщает МЧС.
Подробности случившегося пока не раскрывают. Причину пожара определяют специалисты.
Ранее в Смоленске сгорела AUDI A3, рядом стоящие иномарки получили серьезные повреждения. Специалисты считают, что машины загорелись не сами. Детали предстоит выяснить полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU