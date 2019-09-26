СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-26T09:57:30+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло в ночь на четверг

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В Смоленске снова горели три иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в ночь на четверг, 26 сентября, на улице Карбышева.

На сигнал о пожаре выезжали две автоцистерны 3-й и 72-й пожарных частей и 6 огнеборцев.

- Горели «Опель», «Ниссан» и «Дэу», - сообщает МЧС.

Подробности случившегося пока не раскрывают. Причину пожара определяют специалисты.

Ранее в Смоленске сгорела AUDI A3, рядом стоящие иномарки получили серьезные повреждения. Специалисты считают, что машины загорелись не сами. Детали предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU