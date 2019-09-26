СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-26T14:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

За 8 месяцев 2019 года в Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов, сообщил СМИ замначальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Эдуард Гросс на состоявшемся брифинге. Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ. Помещения, где употребляли наркотики, были пресечены в Смоленске, Десногорске, Рославле, Ярцево, Вязьме, Смоленском районе.

Об одном из таких мест ранее писала "Комсомолка". Квартира, где собирались наркозависимые люди, находилась в самом центре стоилцы региона - на улице Октябрьская революция. Полицейские проникли в нее через балкон (см. видео ниже). В ходе облавы изъяты использованные шприцы, предметы и компоненты, из которых изготавливался наркотик. В момент визита полицейских дома находился хозяин жилья и его гость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/721992" frameborder="0"></iframe> В Смоленске «накрыли» наркопритон.Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции. ВИДЕО: УМВД России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU