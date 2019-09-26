2019-09-26T14:00:53+03:00
Происшествия

В Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов

Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива УМВД России по Смоленской области.ФОТО: из архива УМВД России по Смоленской области.
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За 8 месяцев 2019 года в Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов, сообщил СМИ замначальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Эдуард Гросс на состоявшемся брифинге. Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ. Помещения, где употребляли наркотики, были пресечены в Смоленске, Десногорске, Рославле, Ярцево, Вязьме, Смоленском районе.

Об одном из таких мест ранее писала "Комсомолка". Квартира, где собирались наркозависимые люди, находилась в самом центре стоилцы региона - на улице Октябрьская революция. Полицейские проникли в нее через балкон (см. видео ниже). В ходе облавы изъяты использованные шприцы, предметы и компоненты, из которых изготавливался наркотик. В момент визита полицейских дома находился хозяин жилья и его гость.

В Смоленске «накрыли» наркопритон.Полицейская облава прошла в одной из квартир на Октябрьской революции. ВИДЕО: УМВД России по Смоленской области.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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