2019-09-30T08:04:43+03:00
Происшествия

В Смоленской области завершились поиски пенсионера с плохим слухом

Дедушка ушел из дома в неизвестном направлении 28 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:

В Смоленской области завершились поиски пенсионера с плохим слухом, сообщает ПСО «Сальвар». Дедушка ушел из дома в деревне Батищево Сафоновского района в неизвестном направлении 28 сентября. Сообщалось, что 78-летний Александр Запрудин мог нуждаться в медицинской помощи.

ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".

ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".

Вечером 29 сентября от поисковиков появилось сообщение, что смолянин найден живым. Подробности поисков не разглашаются.

Ранее слезами радости закончились поиски маленького мальчика в Смоленске. 7-летний ребенок вышел из магазина и пропал. Найти его помогла мама одного из поисковиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске автобусный парк ждет проверка
Уникальный парк-музей в Смоленске устраивает день открытых дверей
Смоленскую фирму оштрафовали 115 миллионов рублей
СКР заинтересовался работой скорой помощи в Рославле
В Смоленске автобус влетел в дерево
Би-2 устроило в Смоленске грандиозное шоу
Смоленские артисты выступили в «Поле чудес» на федеральном канале
В Смоленске появится граффити с портретом Юрия Гагарина
В Смоленске появился «Сад добра»
В Смоленске с 1 октября изменится расписание дачных автобусов
В Смоленске на месяц перекроют движение на улице Генерала Лукина
Больше половины жилых домов подключены к теплу в Смоленске
В Смоленске ограничат движение на улице Маршала Жукова
Би-2 представят новое шоу NewBest в Смоленске
В Смоленске ограничат движение транспорта на улице Рыленкова
Операция «Пешеходный переход» проходит в Смоленске
Прокуратура примет жалобы смолян на отсутствие отопления
Под Смоленском иномарка на скорости врезалась в столб
На перекрестке Кирова-Гагарина в Смоленске появилась первая «вафельница»
Суд приостановил работу точки общепита за антисанитарию в Смоленске
В Смоленском области мужчина разбил два автомобиля
Тепло пришло в 763 жилых дома в Смоленске