В Смоленской области завершились поиски пенсионера с плохим слухом
В Смоленской области завершились поиски пенсионера с плохим слухом, сообщает ПСО «Сальвар». Дедушка ушел из дома в деревне Батищево Сафоновского района в неизвестном направлении 28 сентября. Сообщалось, что 78-летний Александр Запрудин мог нуждаться в медицинской помощи.
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
Вечером 29 сентября от поисковиков появилось сообщение, что смолянин найден живым. Подробности поисков не разглашаются.
Ранее слезами радости закончились поиски маленького мальчика в Смоленске. 7-летний ребенок вышел из магазина и пропал. Найти его помогла мама одного из поисковиков.
ИСТОЧНИК KP.RU