СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-30T08:04:43+03:00

Дедушка ушел из дома в неизвестном направлении 28 сентября

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В Смоленской области завершились поиски пенсионера с плохим слухом, сообщает ПСО «Сальвар». Дедушка ушел из дома в деревне Батищево Сафоновского района в неизвестном направлении 28 сентября. Сообщалось, что 78-летний Александр Запрудин мог нуждаться в медицинской помощи.

ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".

Вечером 29 сентября от поисковиков появилось сообщение, что смолянин найден живым. Подробности поисков не разглашаются.

Ранее слезами радости закончились поиски маленького мальчика в Смоленске. 7-летний ребенок вышел из магазина и пропал. Найти его помогла мама одного из поисковиков.

ИСТОЧНИК KP.RU