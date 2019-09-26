СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-26T06:25:00+03:00

Мальчика обнаружили в одном из подъездов дома недалеко от места пропажи

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В Смоленске завершились поиски 7-летнего ребенка. Мальчика обнаружили в одном из подъездов дома недалеко от места пропажи, сообщает ПСО «Сальвар». ЧП произошло вечером 25 сентября на улице Попова.

Сообщалось, что ребенок вышел из магазина и пропал. Ситуацию усугублял тот, факт, что он не разговаривает, но идет на контакт и может нуждаться в медицинской помощи.

В отряде рассказали, что ребенка помогла обнаружить мама одного из поисковиков, которая некоторое время назад перебралась жить в Крым. Женщина вспомнила, что некоторое время назад видела похожего мальчика у себя в подъезде. После разговора с дочерью женщина спустилась вниз, предположение подтвердилось.

Поисковики выражают огромную благодарность Татьяне Ивановне Журовой и ее дочери Дине, а также всем неравнодушным за активное участие в поисках. Мальчик в настоящее время находится с родителями и его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Смоленске успешно завершились поиски 4-летнего мальчика и девочки-подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU