2019-09-30T15:38:49+03:00
Общество

В Смоленске началось строительство дороги в микрорайоне Новосельцы

Автомобилистов просят искать пути объезда участка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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В Смоленске началось строительство дороги в микрорайоне Новосельцы, сообщают смоляне в соцсетях. По бетонной проезжей части запретили движение транспорта: на дороге появился временный дорожный знак. Автомобилистов просят искать пути объезда участка.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Подъездную дорогу к микрорайону собираются построить до конца 2019 года. Такое обещание дал глава региона местным жителям. ПСД подготовлена в 2018 году, однако начало работ затянулось.

- При сдаче документации в Госэкспрертизу произошли временные задержки, - сообщил и.о. начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Бахов. - Проект планировки был не узаконен. В настоящее время эти процедуры завершены и документы переданы для проведения государственной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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