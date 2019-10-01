2019-10-01T09:08:59+03:00
Происшествия

Смолянин получил травму головы в кафе

На больничную койку мужчину привел конфликт с незнакомцем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смолянин получил травму головы в кафе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полицию информацию о пострадавшем передали медики.

Выяснилось, что мужчина получил травму после конфликта с незнакомцем. После опроса свидетелей и просмотра записей с камер наблюдений стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении – ранее судимого местного жителя 1988 года рождения.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Побои», - сообщили в полиции.

Ранее 8 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24