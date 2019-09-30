В Смоленске автобусный парк ждет проверка
Прокуратура обратит внимание на техническое состояние машин, а также режим труда и отдыха водителей
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске автобусный парк ООО «СОООП» ждет проверка, сообщает официальный представитель надзорного ведомства Александр Боровиков. Прокуратура района совместно с ГИБДД обратит внимание на техническое состояние машин, а также режим труда и отдыха водителей. Внимание к фирме приковано после страшного утреннего ДТП: ПАЗик "Мазальцево - Колхозная площадь", работающий на это общество, врезался на ходу в дерево. 8 человек пострадали.
Ранее на трассе под Калугой разбился автобус с детьми. Водитель транспортного средства получил 4 года колонии поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU