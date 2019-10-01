Стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом в Смоленске

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-01T11:01:59+03:00

В аварии на 12 лет Октября травмы получили три человека

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Стали известны обстоятельства страшного ДТП с автобусом, разбившемся на улице 12 лет Октября в Смоленске. Полицейские сообщают о трех пострадавших, которым понадобилась помощь врачей. Речь идет о трех пассажирках – 23-х, 52-х и 77 лет. Ранее сообщалось о восьми травмированных.

Напомним, утром 30 сентября автобус № 110 «Мазальцево – Смоленск», двигаясь в сторону Колхозной площади, врезался в дерево. Проверка установила, что водитель ПАЗика не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в дерево. В соцсетях сообщалось, что у автобуса отказали тормоза.

СКР и прокуратура проводят свои проверки. В настоящее время внеплановый рейд ждет предприятие, в котором числилось транспортное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU