2019-10-02T13:00:06+03:00
Общество

В Смоленске назначен новый замглавы города по инвестициям

Заниматься развитием областного центра будет Евгений Лосев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске назначен новый замглавы города по инвестициям, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Заниматься развитием областного центра будет Евгений Лосев.

ФОТО: администрация Смоленска.

ФОТО: администрация Смоленска.

Информации о новом руководителе мало, известно лишь, что 40-летний Евгений Геннадьевич ранее год проработал гендиректором «Горводоканала» и был советником главы города.

Летом «КП» сообщала о громком задержании в администрации. В конце июля арестован бывший замглавы Смоленска Алексей Иванов, работавший при прежнем главе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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