СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-03T14:00:38+03:00

Приобрести натуральную продукцию напрямую от производителей можно 12 октября во всех районах столицы региона

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Смоленский губернатор поручил провести фермерские ярмарки, сообщают местные СМИ со ссылкой на рабочее совещание главы региона. Приобрести натуральную продукцию напрямую от производителей можно 12 октября во всех районах столицы региона.

Отмечается, что заниматься подготовкой мероприятия будут замгубернатора Ростислав Ровбель и глава Смоленска Андрей Борисов. Официального сообщения о месте проведения ярмарок пока не поступало.

Ранее был арестован бывший замглавы Смоленска Алексей Иванов. Его, а также еще четырех фигурантов дела, подозревают в коррупции. По версии следствия, с ноября 2018-го по март 2019 года и.о. замглавы города и начальник отдела потребительского рынка городской администрации получали взятки на общую сумму более 1.5 миллионов рублей за оказание содействия и общего покровительства при незаконной организации МУП «Комбинат студенческого питания» ярмарок на муниципальных ярморочных площадках в областном центре от местного жителя и директора комбината студенческого питания. При этом при передаче взяток и.о. заместителя главы города Смоленска посредником выступал его 29-летний брат.

ИСТОЧНИК KP.RU