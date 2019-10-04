СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-04T11:10:48+03:00

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В Смоленске установили 4 новых светофора. Регулировщики движения появились на проспекте Гагарина, у домов №23 и №58, на 1-ом Краснофлотском переулке, между домами №№5-7 и на перекрестке улиц Глинки и Большой Советской.

В администрации сообщают, что все работы прошли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также отмечается, что до конца года новый объект также появится на перекрестке Тенишевой-Твардовского.

Ранее в Смоленске начались работы по реконструкции Трамвайного проезда. На проезжей части заменят асфальт, рельсы и отремонтируют пешеходные дорожки. Для трамваев будет создан «бесшовный путь», благодаря которому поездка в транспорте станет более комфортной. Также движение транспорта будет менее шумным. А в настоящее время на проспекте Гагарина идет асфальтирование пешеходных дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU