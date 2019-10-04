Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Смоленске 12 октября
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Смоленске 12 октября, сообщает пресс-служба обладминистрации. Заднепровском районе торговые площадки разместятся на улице Кутузова (от дома №1 до дома №11), в Ленинском районе – на улице Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман), в Промышленном районе – на улице 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова).
Участниками станут более 200 организаций и хозяйств, которые представят покупателям молочную продукцию, свежее мясо, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, орехи, грибы, мед.
Ранее поручение о проведении ярмарки дал губернатор Алексей Островский.
Информации об ограничении движения транспорта пока не поступало, тем не менее, автомобилистам стоит обратить внимание на места проведения ярмарок и заранее обдумать маршруты передвижения по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU