2019-10-04T13:29:19+03:00
Общество

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Смоленске 12 октября

В Заднепровском районе торговые площадки разместятся на улице Кутузова, в Ленинском – на улице Нахимова, в Промышленном – на улице 25 Сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: admin-smolensk.ru.ФОТО: admin-smolensk.ru.
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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Смоленске 12 октября, сообщает пресс-служба обладминистрации. Заднепровском районе торговые площадки разместятся на улице Кутузова (от дома №1 до дома №11), в Ленинском районе – на улице Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман), в Промышленном районе – на улице 25 Сентября (от пересечения с улицей Рыленкова до пересечения с улицей Попова).

Участниками станут более 200 организаций и хозяйств, которые представят покупателям молочную продукцию, свежее мясо, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, орехи, грибы, мед.

Ранее поручение о проведении ярмарки дал губернатор Алексей Островский.

Информации об ограничении движения транспорта пока не поступало, тем не менее, автомобилистам стоит обратить внимание на места проведения ярмарок и заранее обдумать маршруты передвижения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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