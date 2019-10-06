СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-06T09:32:04+03:00

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Двух человек спасли из горящего дома в центре Смоленска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. ЧП на улице Черняховского произошло в 15.34. О пожаре в службу спасения сообщили встревоженные соседи.

Прибывшие на место ЧП огнеборцы сформировали два звена газодымозащитной службы. Одно из них вскрыло дверь, где бушевал пожар, и вывело отрезанных от выхода из квартиры задыхающихся людей.

- Пожар был оперативно потушен, дом пострадал не сильно - повреждена отделка прихожей и санузла. Осмотрев пострадавших, медики приняли решение госпитализировать мужчину 1966 года рождения, у которого были признаки отравления продуктами горения.

В причинах пожара разбираются специалисты.

Ранее на ТЭЦ-2 в Смоленске тушили мазут.

ИСТОЧНИК KP.RU