СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-07T07:54:40+03:00

Грузовик с белорусскими номерами упал на бок у пруда в Стабне

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Под Смоленском фура на скорости слетела в кювет. Видео, на котором грузовик с белорусскими номерами едва не упал в пруд, опубликовал паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте.

Влад Тимошков, опубликовавший запись, отмечает, что аварии у бывшего здания молокозавода происходят довольно часто.

- Злосчастный поворот и ни одного знака нет, - прокомментировал автор видео ДТП.

Ранее суд вынес приговор водителю Gelandewagen за ДТП со смоленской семьей под Можайском. Житель Чечни Муслим Джанбеков получил 2,5 года колонии общего режима за ДТП, в котором погибли женщина и ее 11-летняя дочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/736207" frameborder="0"></iframe> Под Смоленском фура на скорости слетела в кювет.Грузовик с белорусскими номерами упал на бок у пруда в Стабне. ВИДЕО: Влад Тимошков, ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU