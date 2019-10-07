Под Смоленском фура на скорости слетела в кювет [видео]
Под Смоленском фура на скорости слетела в кювет. Видео, на котором грузовик с белорусскими номерами едва не упал в пруд, опубликовал паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!» ВКонтакте.
Влад Тимошков, опубликовавший запись, отмечает, что аварии у бывшего здания молокозавода происходят довольно часто.
- Злосчастный поворот и ни одного знака нет, - прокомментировал автор видео ДТП.
Ранее суд вынес приговор водителю Gelandewagen за ДТП со смоленской семьей под Можайском. Житель Чечни Муслим Джанбеков получил 2,5 года колонии общего режима за ДТП, в котором погибли женщина и ее 11-летняя дочь.
Под Смоленском фура на скорости слетела в кювет.Грузовик с белорусскими номерами упал на бок у пруда в Стабне. ВИДЕО: Влад Тимошков, ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU