СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-07T09:51:45+03:00

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В Сафоновском районе вспыхнул грузовик, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале десятого вечера на станции Дурово Сафоновского района.

По словам пожарных, странный треск с улицы услышали жильцы одного из домов. Увидев охваченный огнем грузовик, вызвали пожарных.

- С большей частью огня людям удалось справиться самим, огнеборцы дотушили пламя. В результате инцидента поврежден моторный отсек и кабина. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая, - сообщили в МЧС.

Ранее под Смоленском фура на скорости слетела в кювет. Грузовик с белорусскими номерами упал на бок у пруда в Стабне.

ИСТОЧНИК KP.RU