2019-10-07T14:31:19+03:00
Общество

Смоленский футболист стал миллионером

Игорь Шелобаев потратит деньги на ремонт в квартире и осуществление мечты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба «Столото».ФОТО: пресс-служба «Столото».
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Смоленский футболист выиграл в лотерею миллион 125 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Игорь Шелобаев потратит деньги на ремонт в квартире и осуществление мечты.

Победитель признается, что покупает билеты всего полгода, а купон «Жилищной лотереи» приобрел впервые.

- Я купил билет «Жилищной лотереи» первый раз. Когда проверил его в интернете и увидел выигрыш, на радостях сделал скриншоты экрана и отправил близким людям. Приятели подумали, что я шучу, - вспоминает с улыбкой миллионер.

О себе Игорь Шелобаев рассказал, что занимается спортом и выступает за местную смоленскую команду. В свободное время любит путешествовать по России.

Ранее Вадим Атрошенко пошел в магазин за фруктами, а вернулся с большим денежным призом. Победитель работает в банке, а выходные проводит на даче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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