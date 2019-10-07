Смоленский футболист стал миллионером
Смоленский футболист выиграл в лотерею миллион 125 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Игорь Шелобаев потратит деньги на ремонт в квартире и осуществление мечты.
Победитель признается, что покупает билеты всего полгода, а купон «Жилищной лотереи» приобрел впервые.
- Я купил билет «Жилищной лотереи» первый раз. Когда проверил его в интернете и увидел выигрыш, на радостях сделал скриншоты экрана и отправил близким людям. Приятели подумали, что я шучу, - вспоминает с улыбкой миллионер.
О себе Игорь Шелобаев рассказал, что занимается спортом и выступает за местную смоленскую команду. В свободное время любит путешествовать по России.
Ранее Вадим Атрошенко пошел в магазин за фруктами, а вернулся с большим денежным призом. Победитель работает в банке, а выходные проводит на даче.
ИСТОЧНИК KP.RU