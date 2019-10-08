2019-10-08T09:02:36+03:00
Общество

В Смоленске на Трамвайном проезде начали укладывать новые рельсы

Для транспорта будет создан «бесшовный путь»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске на Трамвайном проезде начали укладывать новые рельсы. Фотографии с места проведения работ опубликовал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На снимках видно, что работы проходят по одной стороне дороги.

Ранее «КП» сообщала, для трамваев здесь будет создан «бесшовный путь», благодаря которому поездка в транспорте станет более комфортной. Также на улице заменят асфальт и отремонтируют пешеходные дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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