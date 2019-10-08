СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-08T09:02:36+03:00

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В Смоленске на Трамвайном проезде начали укладывать новые рельсы. Фотографии с места проведения работ опубликовал паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На снимках видно, что работы проходят по одной стороне дороги.

Ранее «КП» сообщала, для трамваев здесь будет создан «бесшовный путь», благодаря которому поездка в транспорте станет более комфортной. Также на улице заменят асфальт и отремонтируют пешеходные дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU