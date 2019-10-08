В Смоленске жители микрорайона остались без воды из-за аварии

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-08T15:03:58+03:00

В зону отключения попали жилые дома и социальные учреждения

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В Смоленске жители микрорайона Южный остались без холодной воды из-за аварии, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В зоне отключения находятся восемь жилых домов - №27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, а также детский сад и школа.

В настоящее время на месте порыва работают сотрудники «Горводоканала». О времени окончания работ не сообщается.

В МЧС отмечают, что в домах не отключены отопление и горячая вода, а подвоз холодной осуществляется по заявкам - силами СМУП «Горводоканал».

Ранее «Горводоканал» изменил номера телефонов. Сотрудники аварийной службы ответят по номерам - (4812) 70-50-61, 38-18-50. Номера других отделов доступны по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU