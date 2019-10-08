Смолянам пересчитали плату за вывоз ТБО после вмешательства прокуратуры
Смолянам пересчитали плату за вывоз ТБО после вмешательства прокуратуры, сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков. С 1 января управляющая компания, обслуживающая один из домов на улице Автозаводская, не исключила из квитанции за ЖКХ плату за вывоз мусора, а ведь с нового года регоператор стал присылать ее в отдельной квитанции.
Проверка подтвердила нарушение в сфере жилищно-коммунального хозяйства. После рассмотрения собственникам квартир сделан перерасчет на сумму около 35 тысяч рублей, а управляющая компания была оштрафована на 250 тыс. рублей.
Ранее Глава Смоленска призвал глав администраций навести порядок с вывозом мусора. Андрей Борисов посоветовал активнее работать на территориях и теснее сотрудничать с регоператором.
ИСТОЧНИК KP.RU