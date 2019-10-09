Почти 55 тысяч человек останутся без воды под Смоленском

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-09T08:11:39+03:00

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Почти 55 тысяч человек останутся без воды в Вязьме сообщает пресс-служба регионального МЧС. С 12.00 9 октября на водозаборе пройдут ремонтные работы. Сообщается, что внимание коммунальщиков будет приковано к участку магистрального водопровода диаметром 600 мм.

- В зоне отключения будут находиться 4390 жилых домов (их них 3720 многоэтажек и 670 частных) с населением 54 754 человек (из них 12 378 детей), 28 соцучреждений. Работы планируют завершить в 20.00 этого же дня, - сообщили в МЧС.

Ранее смолянам пересчитали плату за вывоз ТБО. С 1 января управляющая компания, обслуживающая один из домов на улице Автозаводская, не исключила из квитанции за ЖКХ плату за вывоз мусора, а ведь с нового года регоператор стал присылать ее в отдельной квитанции. Людям вернули почти 35 тысяч рублей, а «управляшку» оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU