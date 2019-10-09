ДТП с фурой привело к пробке на улице Крупской в Смоленске

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-09T12:40:36+03:00

Все ряды в сторону кольца перекрыты

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В Смоленске фуру развернуло на дороге после ДТП с джипом. О серьезной аварии, перекрывшей движение машин на улице Крупская после поворота на Конева, сообщили автомобилисты в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

- Фура перекрыла полностью три полосы, - пишут водители, отмечая, что со стороны Кирова собирается огромная пробка.

О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее стало известно, что 12 октября будет перекрыты большие участки дорог из-за проведения в столице региона сельхозярмарки, на которой около 200 производителей представят свою продукцию. Также общественный транспорт изменит маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU