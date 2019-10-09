СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-09T10:16:45+03:00

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В Смоленске на время проведения ярмарки перекроют движение транспорта, сообщают представители городской администрации. Временные знаки появятся с 6.30 до 17.00 12 октября на улице Кутузова (от дома 1 до дома 11), 25 Сентября (от улицы Рыленкова до улицы Попова), Нахимова (от улицы Багратиона до улицы Нормандия-Неман).

Движение автобусов на муниципальных маршрутах будет организованно следующим образом:

- № 6н, 7, 9, 9н, 21н, 22, 46н по улицам Губенко, Генерала Лукина;

- № 16н по проспекту Строителей, улице Рыленкова (в обратном направлении);

- № 35н, 58н по улице Рыленкова, проспекту Строителей (в прямом направлении);

- № 26н, 37н, 38н, 44н по улицам Багратиона, Академика Петрова.

Ранее «Комсомолка» писала о проведении ярмарки сельхозпроизводителей. Участниками станут более 200 организаций и хозяйств, которые представят покупателям молочную продукцию, свежее мясо, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, орехи, грибы, мед. Поручение о проведении ярмарки дал губернатор Алексей Островский.

А весной решением главы города запрещена торговля на Октябрьской революции. Сообщалось, что для предпринимателей будет разработан новый порядок работы. Но пока соответствующий документ проходит проверку в прокуратуре и других ведомствах.

ИСТОЧНИК KP.RU