2019-10-09T14:39:10+03:00
Происшествия

В Смоленской области нашли схрон с 1,5 тысячами единиц оружия

Находка времени войны обнаружена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ
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В Смоленской области нашли схрон с 1437 единицами оружия, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Находка времени войны были обнаружена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в районе деревни Тетерино Духовщинского района.

Сообщается, что снаряды пролежали в земле более 70 лет и по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность. Поэтому на место обнаружения были незамедлительно вызваны взрывотехники. Схрон уничтожен.

Сотрудники МЧС напоминают: при обнаружении предметов, внешне напоминающих боеприпасы, не берите их в руки и немедленно сообщите об опасной находке в экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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