В Смоленской области нашли схрон с 1,5 тысячами единиц оружия
В Смоленской области нашли схрон с 1437 единицами оружия, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Находка времени войны были обнаружена в ходе розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в районе деревни Тетерино Духовщинского района.
Сообщается, что снаряды пролежали в земле более 70 лет и по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность. Поэтому на место обнаружения были незамедлительно вызваны взрывотехники. Схрон уничтожен.
Сотрудники МЧС напоминают: при обнаружении предметов, внешне напоминающих боеприпасы, не берите их в руки и немедленно сообщите об опасной находке в экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU