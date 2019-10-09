В Ярцеве малыш задохнулся под подушкой
В Ярцеве малыш задохнулся под подушкой, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ребенок был обнаружен мертвым 7 октября в одной из квартир. По неподтвержденным данным, как удалось выяснить «КП», младенец находился дома со своим старшим братом, который обложил его со всех сторон подушками, чтобы тот не упал с кровати. Одна из них упала на голову малыша.
Ранее в Дорогобужской ЦРБ скончался 4-летний мальчик. Маленький пациент умер в день госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU