2019-10-09T18:54:58+03:00
Происшествия

В Ярцеве малыш задохнулся под подушкой

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Ярцеве малыш задохнулся под подушкой, сообщила официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ребенок был обнаружен мертвым 7 октября в одной из квартир. По неподтвержденным данным, как удалось выяснить «КП», младенец находился дома со своим старшим братом, который обложил его со всех сторон подушками, чтобы тот не упал с кровати. Одна из них упала на голову малыша.

Ранее в Дорогобужской ЦРБ скончался 4-летний мальчик. Маленький пациент умер в день госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолянин задушил знакомого после дискотеки
В Смоленской области нашли схрон с 1,5 тысячами единиц оружия
В Смоленской области неизвестные расстреляли лошадей спортивного клуба
Эксперты ОНФ обнаружили брак после ремонта дороги на въезде в Смоленск
Новорожденные смоленские зубрята попали на видео
ДТП с фурой привело к пробке на улице Крупской в Смоленске
В Смоленских школах железнодорожники провели уроки безопасности
В Смоленске на время проведения ярмарки перекроют движение транспорта
В Смоленской области отремонтировали дорогу к зданию больницы
В Смоленской области компания откроет производство современных тканей
Почти 55 тысяч человек останутся без воды под Смоленском
В Смоленске подрежут деревья
Смолянам вернули переплату в 35 тысяч рублей за вывоз ТБО
В Смоленске жители микрорайона остались без воды из-за аварии
Преподаватель смоленской медакадемии попалась при передаче взятки
Автомобилистов Смоленска предупреждают о подставах на дорогах
В Смоленске задержали крупную партию наркотиков
Смоленск с Москвой свяжут «Ласточки» с вагонами эконом- и бизнес-класса
В Смоленске на Трамвайном проезде начали укладывать новые рельсы