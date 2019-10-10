СЕГОДНЯ 06:57 2019-10-10T06:57:38+03:00

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В Смоленске водителей предупредили об опасной ловушке на улице Дзержинского: перед поворотом на Кашена на дороге образовалась глубокая яма. Очевидцы сообщают, что в глубокую выбоину только за минуту попали три машины.

Ранее эксперты ОНФ обнаружили брак в отремонтированной дороге на въезде в Смоленск. В ходе проверки обнаружено, что дорога в сторону поселка Печерск, местами имеет повреждения: есть разрушения на стыках, которые, как говорят эксперты, могли появиться из-за нарушения технологических норм, и, возможно, плохого качества уложенного материала. На некоторых участках не приведены в порядок подъездные пути к дороге и не занижен бордюрный камень практически на всех пассажирских остановках и примыканиях тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU