2019-10-13T12:46:49+03:00
Общество

Рано утром в Смоленске насмерть сбили человека

Женщина переходила дорогу не по переходу, пишут в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Рано утром в Смоленске насмерть сбили человека, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Женщина переходила дорогу на проспекте Гагарина. ДТП произошло около 7 утра 13 октября.

Сообщается, что виновник аварии – водитель KIA Cerato.

– Если бы женщина переходила бы по пешику и может быть все было хорошо, а теперь водителю вся жизнь испорчена, – пишут автомобилисты в соцсетях.

Подписчики паблика отмечают, что на вышеуказанном участке дороги пешеходы часто нарушают ПДД.

Ранее на улице Нахимова сбили ребенка. От тяжелых травм девочка скончалась на месте. Через некоторое время недалеко от места аварии вдоль дороги появились ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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