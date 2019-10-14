2019-10-14T09:39:14+03:00
Происшествия

Под Смоленском горела дорогая иномарка

SsangYong Rexton получил серьезные повреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС.ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС.
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По Смоленском в населённом пункте Вязьма-Брянская на улице 50 лет Победы горела иномарка. SsangYong Rexton вспыхнул около полуночи 13 октября.

По словам сотрудников регионального МЧС, на место ЧП выезжали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части и в/ч 41687, но их помощь в тушении не понадобилась.

- Возгорание ликвидаторами до приезда огнеборцев. Огонь повредил передние подкрылки, дворники и водительскую дверь, - сообщили в пресс-службе. - ЧП обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

Ранее автомобилистов предупредили об опасной дорожной ловушке на улице Дзержинского: перед поворотом на Кашена на дороге образовалась глубокая яма. Очевидцы сообщают, что в глубокую выбоину только за минуту попали три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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