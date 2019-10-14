СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-14T11:45:36+03:00

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Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Смоленска, которое произошло рано утром 13 октября. Сотрудники отдела пропаганды областного УГИБДД рассказали, что авария на проспекте Гагарина произошла в 06.23.

- Водитель «Киа» ехал с улицы Николаева в сторону Раевского и между первым и вторым рядом сбил пожилую женщину 1951 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости справа налево по ходу движения машины. От полученных травм пешеход погибла на месте аварии, - сообщили в полиции.

Ранее на проспекте Гагарина начали устанавливать металлические ограждения. В выходные работы прошли в районе ТЦ "Гамаюн".

ИСТОЧНИК KP.RU