Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Смоленска
Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Смоленска, которое произошло рано утром 13 октября. Сотрудники отдела пропаганды областного УГИБДД рассказали, что авария на проспекте Гагарина произошла в 06.23.
- Водитель «Киа» ехал с улицы Николаева в сторону Раевского и между первым и вторым рядом сбил пожилую женщину 1951 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости справа налево по ходу движения машины. От полученных травм пешеход погибла на месте аварии, - сообщили в полиции.
Ранее на проспекте Гагарина начали устанавливать металлические ограждения. В выходные работы прошли в районе ТЦ "Гамаюн".
ИСТОЧНИК KP.RU