Частная ферма с животными полностью сгорела в Ярцевском районе
Частная ферма с животными полностью сгорела в Ярцевском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Крупный рогатый скот, находившейся внутри помещения, не удалось спасти. Крупное ЧП произошло в 04:44 15 октября в деревне Сапрыкино-1.
- На сигнал о ЧП выезжали автоцистерны ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. Отстоять строение, в котором находились животные, не удалось. Сумма ущерба и причины случившегося устанавливаются специалистами, - сообщили в МЧС.
Ранее под Смоленском сгорел щитовой жилой дом. В пожаре погибли мужчина и женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU