СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-15T08:18:04+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Частная ферма с животными полностью сгорела в Ярцевском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Крупный рогатый скот, находившейся внутри помещения, не удалось спасти. Крупное ЧП произошло в 04:44 15 октября в деревне Сапрыкино-1.

- На сигнал о ЧП выезжали автоцистерны ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. Отстоять строение, в котором находились животные, не удалось. Сумма ущерба и причины случившегося устанавливаются специалистами, - сообщили в МЧС.

Ранее под Смоленском сгорел щитовой жилой дом. В пожаре погибли мужчина и женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU