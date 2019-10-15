2019-10-15T08:18:04+03:00
Происшествия

Частная ферма с животными полностью сгорела в Ярцевском районе

Скот не удалось спасти
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Частная ферма с животными полностью сгорела в Ярцевском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Крупный рогатый скот, находившейся внутри помещения, не удалось спасти. Крупное ЧП произошло в 04:44 15 октября в деревне Сапрыкино-1.

- На сигнал о ЧП выезжали автоцистерны ПСЧ № 52, 6 человек личного состава. Отстоять строение, в котором находились животные, не удалось. Сумма ущерба и причины случившегося устанавливаются специалистами, - сообщили в МЧС.

Ранее под Смоленском сгорел щитовой жилой дом. В пожаре погибли мужчина и женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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