2019-10-15T08:16:00+03:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре под Смоленском

Тела мужчины и женщины обнаружены на месте ЧП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Два человека погибли при пожаре в селе Вязьма-Брянская под Смоленском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло 15 октября в первом часу ночи.

По словам спасателей, справится с огнём в жилом доме было сложно: к моменту прибытия кровля щитового строения частично обрушилась. Осложнял работу тот факт, что ближайший водоисточник для организации подвоза воды находился в километре от места происшествия.

- В результате случившегося строение дома уничтожено огнем полностью. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двух погибших - мужчины 1959 года рождения и женщины 1968 года рождения, - сообщили в МЧС.

Специалисты полагают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Ранее под Смоленском сгорела ферма с животными. Страшный пожар произошел в ночь на 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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