Эксперты предлагают «выделить» трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске
Транспорту нужна выделенная полоса, пассажирам - платформы, заключили специалисты
Эксперты предлагают «выделить» трамвайные пути на улице Николаева от пересечения с проспектом Гагарина до Багратиона.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Эксперты порекомендовали «выделить» трамвайные пути блоками на улице Николаева в Смоленске, а для пассажиров построить платформы. В соцсетях появились результаты обследования дороги организацией «ДорМостПроект». Сообщается, что проект подготовлен по заказу администрации города.
ФОТО: ВКонтакте.
Если позиция экспертов будет принята во внимание, на улице появится 4 платформы для пассажиров.
Ранее проект реконструкции городские власти обсудили с активистами. Ко всему прочему общественники предложили сохранить деревья и построить велотротуар.
ИСТОЧНИК KP.RU