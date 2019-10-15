2019-10-15T10:48:57+03:00
Общество

Эксперты предлагают «выделить» трамвайные пути на улице Николаева в Смоленске

Транспорту нужна выделенная полоса, пассажирам - платформы, заключили специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Эксперты предлагают «выделить» трамвайные пути на улице Николаева от пересечения с проспектом Гагарина до Багратиона.Эксперты предлагают «выделить» трамвайные пути на улице Николаева от пересечения с проспектом Гагарина до Багратиона.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Эксперты порекомендовали «выделить» трамвайные пути блоками на улице Николаева в Смоленске, а для пассажиров построить платформы. В соцсетях появились результаты обследования дороги организацией «ДорМостПроект». Сообщается, что проект подготовлен по заказу администрации города.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Если позиция экспертов будет принята во внимание, на улице появится 4 платформы для пассажиров.

Ранее проект реконструкции городские власти обсудили с активистами. Ко всему прочему общественники предложили сохранить деревья и построить велотротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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