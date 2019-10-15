В Смоленске суд отправил в колонию полицейского, насмерть сбившего женщину

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-15T16:32:22+03:00

Инспектор ДПС проведет 4,5 года в тюрьме с общим режимом

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В Смоленске суд отправил в колонию полицейского, насмерть сбившего 54-летнюю женщину на Рославльском шоссе весной этого года. 26-летний инспектор ОБ ДПС ГИБДД «летел по населенному пункту» на скорости, не притормозил ни перед «зеброй», по которой шла пешеход, ни после ДТП. Женщина скончалась от тяжелейших травм. Позднее дорогую иномарку нашли: «Ауди А7» «засветилась» на камерах.

Пользователи соцсетей оперативно отписались в соцсетях, что у них есть записи с видеорегистраторов и они готовы помочь следствию.

Суд приговорил полицейского к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сотрудник был уволен их органов за порочащий честь поступок, сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU