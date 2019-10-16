Новый туристический маршрут может появиться в Смоленске
В Смоленске может появиться новый туристический маршрут. Накануне его опробовали сотрудники музея-заповедника «Гнездово» и представители РВИО: они спустились по реке Днепр на лодках от крепостной стены до Гнездовского комплекса.
- Была осмотрена Левобережная курганная группа, Центральное городище и Лесная курганная группа, - сообщили сотрудники музея.
Ранее историки показали фото древних мечей, найденных под Смоленском. Более 30 уникальных предметов были подняты из земли в хорошем состоянии. Ни один другой памятник, ни Киев, ни Чернигов, не даёт такого количества мечей, что отчасти объясняется относительно хорошей сохранностью Гнёздовского комплекса, говорят историки.
ИСТОЧНИК KP.RU