Новый туристический маршрут может появиться в Смоленске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-16T10:21:13+03:00

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В Смоленске может появиться новый туристический маршрут. Накануне его опробовали сотрудники музея-заповедника «Гнездово» и представители РВИО: они спустились по реке Днепр на лодках от крепостной стены до Гнездовского комплекса.

- Была осмотрена Левобережная курганная группа, Центральное городище и Лесная курганная группа, - сообщили сотрудники музея.

Ранее историки показали фото древних мечей, найденных под Смоленском. Более 30 уникальных предметов были подняты из земли в хорошем состоянии. Ни один другой памятник, ни Киев, ни Чернигов, не даёт такого количества мечей, что отчасти объясняется относительно хорошей сохранностью Гнёздовского комплекса, говорят историки.

ИСТОЧНИК KP.RU