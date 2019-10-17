В Смоленске открыто голосование по выбору даты празднования Дня города
Жителей столицы региона просят высказать свое мнение
В Смоленске открыто голосование по выбору даты празднования Дня города. ФОТО: из архива издания.
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В Смоленске открыто голосование по выбору даты празднования Дня города. У жителей столицы региона спрашивают: согласны ли они на перенос праздника на весенне-летний период. Обсуждение связано с плохой погодой, которая, как правило, мешает 25 сентября провести все мероприятия в полном объеме, сообщили в администрации.
В настоящее время проголосовало более 300 человек. Из них почти 46 процентов просят оставить празднование в сентябре, а 54 – согласны на другую дату.
О том, какие эмоции вызвал у горожан День города в 2019 году, читайте в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU