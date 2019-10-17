СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-17T08:12:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске открыто голосование по выбору даты празднования Дня города. У жителей столицы региона спрашивают: согласны ли они на перенос праздника на весенне-летний период. Обсуждение связано с плохой погодой, которая, как правило, мешает 25 сентября провести все мероприятия в полном объеме, сообщили в администрации.

В настоящее время проголосовало более 300 человек. Из них почти 46 процентов просят оставить празднование в сентябре, а 54 – согласны на другую дату.

О том, какие эмоции вызвал у горожан День города в 2019 году, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU