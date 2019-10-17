В Смоленске пройдет «Ночь искусств» с рок-концертом
В Смоленске пройдет осенняя «Ночь искусств» с рок-концертом, сообщает КВЦ имени Тенишевых. Участники акции смогут принять участие в мастер-классах, посетить выставки, поиграть в настольные игры, посмотреть песочную анимацию и послушать музыку. Гостем мероприятия станет группа «TRiJET» («Твёрдый ЗнакЪ») – постоянный участник фестиваля «Нашествие», лауреат премии «Чартова дюжина».
Акция приурочена к Дню народного единства и состоится 1 ноября с 19:00 до 24:00. Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте КВЦ имени Тенишевых. Акция 0+.
Также в настоящее время идет обсуждение даты празднования Дня города. Жителей региона просят принять участие в опросе.
ИСТОЧНИК KP.RU