2019-10-17T08:12:11+03:00
Общество

В Смоленске пройдет «Ночь искусств» с рок-концертом

Участники акции смогут принять участие в мастер-классах, посетить выставки, поиграть в настольные игры, посмотреть песочную анимацию и послушать музыку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пройдет «Ночь искусств» с рок-концертом. ФОТО: ru.wikipedia.org.В Смоленске пройдет «Ночь искусств» с рок-концертом. ФОТО: ru.wikipedia.org.
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В Смоленске пройдет осенняя «Ночь искусств» с рок-концертом, сообщает КВЦ имени Тенишевых. Участники акции смогут принять участие в мастер-классах, посетить выставки, поиграть в настольные игры, посмотреть песочную анимацию и послушать музыку. Гостем мероприятия станет группа «TRiJET» («Твёрдый ЗнакЪ») – постоянный участник фестиваля «Нашествие», лауреат премии «Чартова дюжина».

Акция приурочена к Дню народного единства и состоится 1 ноября с 19:00 до 24:00. Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте КВЦ имени Тенишевых. Акция 0+.

Также в настоящее время идет обсуждение даты празднования Дня города. Жителей региона просят принять участие в опросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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