В Смоленской области высадили более 700 деревьев
Насаждения появились около образовательных учреждений
ФОТО: smolensk.er.ru.
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В Смоленской области высадили более 700 деревьев. Все насаждения появились около образовательных учреждений. Высадка деревьев прошла в рамках всероссийской экологической акции «Классный лес».
Среди добровольцев были школьники разных возрастов, педагоги, родители, депутаты различного уровня.
Ранее новые деревья появились на улице 25 Сентября. Липы подсадили к существующим насаждениям, расположенным вдоль проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU