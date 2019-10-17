СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-17T09:25:14+03:00

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В Смоленской области высадили более 700 деревьев. Все насаждения появились около образовательных учреждений. Высадка деревьев прошла в рамках всероссийской экологической акции «Классный лес».

Среди добровольцев были школьники разных возрастов, педагоги, родители, депутаты различного уровня.

Ранее новые деревья появились на улице 25 Сентября. Липы подсадили к существующим насаждениям, расположенным вдоль проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU