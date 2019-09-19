2019-09-19T17:28:35+03:00
Общество

В Смоленске новые деревья высадили на улице 25 Сентября

Липы подсадили к существующим насаждениям, расположенным вдоль проезжей части
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске на улице 25 Сентября высадили новые деревья, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Липы подсадили к существующим насаждениям, расположенным вдоль проезжей части.

В администрации отмечают, что провести благоустройство было не просто. Причина – в большом количестве инженерных подземных сетей, тем не менее, свободные пятна нашли.

Ранее сотрудники администрации анонсировали масштабную акцию по озеленению столицы региона: на улицах и скверах должны появиться 6 тысяч кустарников и 550 деревьев. Среди них – липы, клен, ива, рябина, каштан, барбарис и другие растения.

Также глава Смоленска Андрей Борисов обсудил строительство питомника с растениями в областном центре. Руководство города намерено обратиться к руководству действующих в регионе хозяйств с просьбой оказать содействие «базовым количеством саженцев для учреждения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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