2019-10-18T12:39:45+03:00
Происшествия

Расследование дела о крупных махинациях завершено в Смоленске

Ущерб, нанесенный организациям, оценивается в сумму более 180 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива погрануправления Смоленской области.ФОТО: из архива погрануправления Смоленской области.
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В Смоленске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем, сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД. На скамье подсудимых - 45-летний бизнесмен, который с 2013-2014 годы якобы заключал мнимые сделки по выдаче займов, а с января 2014-го по декабрь 2018-го имел возможность для погашения задолженностей, образовавшихся в результате заключенных договоров поставки техники, но совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере, рассказали в УМВД.

Расследованию дела был подключен Интерпол, сообщают в полиции. В рамках дела арестована квартира в Минске стоимостью 55 миллионов рублей.

Ранее в администрации региона обсудили проблему дольщиков, вложивших деньги в квартиры на ул. Дохтурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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