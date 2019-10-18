Расследование дела о крупных махинациях завершено в Смоленске

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-18T12:39:45+03:00

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В Смоленске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем, сообщили сотрудники пресс-службы регионального УМВД. На скамье подсудимых - 45-летний бизнесмен, который с 2013-2014 годы якобы заключал мнимые сделки по выдаче займов, а с января 2014-го по декабрь 2018-го имел возможность для погашения задолженностей, образовавшихся в результате заключенных договоров поставки техники, но совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере, рассказали в УМВД.

Расследованию дела был подключен Интерпол, сообщают в полиции. В рамках дела арестована квартира в Минске стоимостью 55 миллионов рублей.

Ранее в администрации региона обсудили проблему дольщиков, вложивших деньги в квартиры на ул. Дохтурова.

ИСТОЧНИК KP.RU