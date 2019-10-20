2019-10-20T08:13:10+03:00
Общество

В Смоленске в середине осени распустились одуванчики

Необычно теплая для середины октября погода внесла изменения в ход привычных событий
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В Смоленске в середине осени распустились одуванчики.В Смоленске в середине осени распустились одуванчики.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске в середине осени распустились одуванчики. Маленькие желтые солнышки можно увидеть на газонах в центральной части столицы региона. Необычно теплая для середины октября погода внесла изменения в ход привычных событий. Обычно эти растения цветут весной до появления первой травы, редко летом, а осенью обычно запасают питательные вещества и закладывают бутоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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